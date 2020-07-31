今年房市旺季延至5月才開跑，買氣延續5、6月人氣回籠的熱度，根據各家房仲統計7月內部成交行情，都有明顯成長。如台灣房屋集團7月7都交易量年增32.3%，信義房屋全台門市較去年同期增加27%，專家表示，今年疫情導致民眾只能留在國內，也是房市交易增溫的原因之一。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠股市創下新高點，熱錢湧現，市場投資信心增溫，不僅自住族買氣旺，連置產投資族群也明顯增加，不少股票族將部分獲利轉買不動產當包租公，近期套房、隔套透天等出租型產品帶看率大增，只要符合投報2%，置產族出手都很積極。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從2015年到2018年買賣移轉棟數都不到30萬棟，市場上累積了一股遞延買盤的能量，原本今年第一季市場就要持續復甦，但受疫情干擾又遞延到5月買盤才持續回籠，這股遞延又遞延的買盤能力壓縮到5~7月出籠，帶動市場出現一波價量反彈的走勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰說，今年房市受疫情干擾小，不少內需產業企業主生意爆好，也有不受疫情影響，甚至受惠股市的購屋族群，紛紛持續出手，而今年的傳統民俗月晚至9月才會報到，也讓7、8月的年增數據會較佳，預料全年房市買氣將持續近年走穩態勢。

綜觀目前發展，中信房屋總經理張世宗表示，仍樂觀看待房地產後市，但仍提醒要特別留意經濟環境欠佳對房地產的影響，房市穩健發展必須建立在穩定的經濟基礎上，經濟若持續疲弱，房市亦將難以獨強。

(中時新聞網)