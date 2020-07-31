三義鄉民代表會辦公廳舍31日剪綵啟用，將與公所攜手為鄉親的福利及地方建設打拚，同心提升鄉親福祉。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義鄉民代表會辦公廳舍31日剪綵啟用，苗栗縣長徐耀昌也致贈「弘基永固」匾額祝賀。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義鄉民代表會成立迄今無獨立辦公廳舍，經鄉公所與代表會爭取，獲用地與經費新建2層樓辦公廳舍，31日剪綵啟用，苗栗縣長徐耀昌也致贈「弘基永固」匾額祝賀，期許代表會為民服務品質更加精進。

過去三義鄉代會與鄉公所共享同幢建築空間，3年前鄉公所在復興路現址重建完成，代表會則暫借圖書館大樓運作，期間公所與代表會爭取新建辦公廳舍，獲林務局同意無償撥用鄉公所對面的土地，公所再編列1500萬元經費發包興建全新廳舍。

歷經2年多施工，鄉民代表會完成地上2層的現代化新穎辦公廳舍，一樓為辦公區、會客室，二樓為議事廳，樓地板面積約140坪。31日徐耀昌、議員韓茂賢、黃芳椿、羅貴星、鄉長呂明忠、前鄉長徐文達、徐健堂、鄉代會主席黃富裕等人為全新廳舍焚香祈福及剪綵、揭牌。

徐耀昌贈「弘基永固」匾額祝賀，期許鄉代會督促鄉公所服務品質及提高議事效率，作為完善鄉政協調、溝通平台，增進為民服務品質。呂明忠、黃富裕指出，感謝縣府與地方協助解決用地與經費問題，讓三義鄉代會能脫離「無殼鍋牛」，未來將攜手為鄉親的福利及地方建設打拚，同心提升鄉親福祉。

(中時 )