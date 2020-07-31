由「國民媽媽」林美秀和「OS桑」阿松聯手主持的公視台語台益智競賽節目《全家有智慧》第3季，主持人阿松難得真情流露感謝搭檔林美秀：「我們做綜藝出身的，說話都習慣會刺人，但是阿姐有很大的包容力。在節目中有些來賓台語不好，但是阿姐會等他們，讓他們自己說出來，那個效果不是我們求得來的，這是我在阿姐旁邊學到的。」

林美秀則謙虛表示：「我認為節目很好就是一個圓，不要有角度，大家就像鄰居來家裡聊天、玩猜謎，不要猜錯就罵對方你怎麼這麼笨，而是要鼓勵對方你再猜猜看，大家一起笑，不要針鋒相對，有時候來參賽的民眾太投入勝負心較重，主持人就要變成和事佬，緩和競爭的氣氛。」

林美秀負責節目氣氛，阿松則擔起示範正確台語的招牌，林美秀笑著說：「我連演唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》時有不懂的台語都直接打電話問阿松：「翡翠玉鐲的台語可以怎麼說？」阿松接到林美秀電話二話不說趕快翻台語字典查詢。林美秀表示因為現在所有台詞都白話了，很少能遇到這麼講究的說法，所以才會特地問清楚怎麼說比較恰當。

但她也坦言：「最難的是來賓名字，怕念錯不好意思。」阿松補充道：「我跟阿姐上場前都會針對題目討論一番，釐清題目到底要問什麼，像是詢問烏魚身上的部位，國語跟台語的翻譯是有落差的。還有一點是阿姐跟我年紀有落差，所以有些說法我沒聽過但是阿姐有聽過，最後都以教育部公布為準」。

2位主持人被問到家裡誰最聰明時，林美秀自我剖析：「在舞台上我很聰明，但是生活中我有點傻大姐，我老公就能幫我處理好算術問題。有一次夫妻倆在算外幣，我說兩百多讓他大吃一驚問我怎麼算的，怎麼算都只有一百多。但是我覺得錢多給就算了，少給我再補給就好啦！我覺得我就是一個活在台上的人，阿松常說我很會背台詞，其實念書我根本就不會背，這是一種演戲的技巧。」

阿松則誠懇回答：「我一直覺得我家最聰明的是我，都不用怎麼讀書就能把東西背起來，但是聽完美秀姐的分享，我覺得我家最聰明的是我媽媽，我媽媽只有讀到小學畢業，但是我小時候每項作業她都能幫助我好好完成，媽媽說的話當下可能不相信，但是過一陣子想起來就覺得很有道理，媽媽的聰明不是聰明，是人生的智慧。我在家裡就是出一張嘴，我只有這張嘴最聰明，在家裡跟孩子辯論或小孩問問題時，我都答得出來。」

(中時 )