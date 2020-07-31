無論再怎麼強大的團體，仍是聚散有時，成軍3年的南韓女團「Yellow Bee」最近被網友發現，今年5月黯然解散的她們，公司當時發公告竟然直接寫「某成員私生活太亂」，此事被po到知名論壇THEQOO引發一陣譁然，甚至被猜測背後恐怕有內幕。

2017年成軍的「Yellow Bee」出道已經3年，但熬到第二張專輯才首度登上音樂節目，而人氣也一直上不來，官方粉絲專頁按讚人數至今都沒能破萬，但這卻不是她們解散的原因。

今年5月24日，官方臉書貼出了一則韓文、英文雙語的貼文，除宣佈團體暫停活動並解散外，還轉達了所屬社Addiction娛樂關係者的聲明，表示「Yellow Bee」，在準備第三張專輯《DVD》時，「公司方面有想過換掉全部成員而讓團體繼續活動的想法，但因成員B私生活實在太亂，各成員與公司又遲遲無法達成共識，因此內部開會決定停下其演藝活動並解散」。

而這消息至今才突然傳了開來，網友紛紛表示公司會直接說「成員私生活太亂」實在很不可思議，加上該則公告是以新聞形式而非一般聲名寫法，甚至臉書5月貼公告，官方推特於這個月又發表了一次，處處啟人疑竇，網友紛紛表示「總覺得事情不單純」、「忍無可忍才這樣寫嗎？」，也覺得一間公司會在合作最後如此露骨直接罵成員，實在不尋常。

(中時新聞網)