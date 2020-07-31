台灣防疫表現亮眼，全台自6月7日起大解封，台北車站大廳人龍恢復過往熱絡，每到假日通常人滿為患。日前一名網友經過大廳時，發現有8成民眾沒戴口罩，讓他擔憂的說，「車站要成為破口了嗎？」

網友經過北車大廳時，看見許多民眾沒有戴口罩席地而坐聊天，這讓他很擔憂是否成為疫情破口，不過這也讓網友看法兩極。(圖擷取自PTT)

原PO在PTT以「台北車站要成為破口了嗎」為題表示，他最近去北車大廳時，看見不少外籍人士席地而坐聊天，「應該是什麼穆斯林節日，好多人」，結果他猛然一看，「不戴口罩或口罩戴下巴的大概有8成，熟悉的群聚坐大廳的感覺回來了...我也好奇，旁邊就有228公園，為啥不去那邊呢？」

文章底下引發網友熱議，「你沒去過桃園對吧」、「這比平常還少人」、「連人家坐那裡也要管真的很閒耶」、「你怎不去看菜市場一堆歐巴桑沒帶口罩？」、「無論坐哪裡對不對，至少應該要戴口罩吧」、「又沒多少人...澎湖人還比較多」、「怎麼不罵不戴口罩的台灣人。」

不過也有網友認為，照片上的人群並沒有非常擁擠，且有保持適當的距離，並沒有像原PO說得這麼誇張。

事實上，先前因應疫情，台鐵曾宣布禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，並規畫疫情後繼續實施，此消息引起正反意見論戰，更有網友號召民眾到大廳「坐爆」抗議，有人則為常到此聚會的外籍移工發聲，空間應容納更多元的使用。

如今，台鐵局增加友好的微笑圖案，多種表達微笑的語詞建構的友善設計，迎接台北車站中央大廳空間的所有使用者，配合中央大廳原有黑白格棋盤布局，展現出全新面貌。台鐵局也表示，後續將兼顧多元需求的空間規劃，階段性推出友善方案。

(中時新聞網)