消息人士指出，在中國人民銀行的推動下，大陸國務院反壟斷委員會正在考慮是否對支付寶及微信支付展開調查，且已經收集支付寶及微信的資料一個多月。據悉，螞蟻集團及微信支付母公司騰訊正在遊說官員放棄調查。

消息人士稱，委員會尚未就是否進行調查做出決定，但會非常認真地考慮人行的建議。

路透報導，支付寶的母公司螞蟻集團正在計劃在香港及上海雙重上市，估值有可能超過2,000億美元，任何的調查都可能會影響螞蟻集團的上市計劃。

(工商 )