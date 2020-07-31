傳陸監管機構考慮對支付寶及微信展開反壟斷調查 16:132020/07/31 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士指出，在中國人民銀行的推動下，大陸國務院反壟斷委員會正在考慮是否對支付寶及微信支付展開調查，且已經收集支付寶及微信的資料一個多月。據悉，螞蟻集團及微信支付母公司騰訊正在遊說官員放棄調查。 消息人士稱，委員會尚未就是否進行調查做出決定，但會非常認真地考慮人行的建議。 路透報導，支付寶的母公司螞蟻集團正在計劃在香港及上海雙重上市，估值有可能超過2,000億美元，任何的調查都可能會影響螞蟻集團的上市計劃。 (工商 ) #支付寶 #調查 #考慮 #螞蟻集團 #微信 也許您會感興趣 財經熱門新聞 李登輝「戒急用忍」！25年後今天 台積電、聯電兩樣情 - 財經 驚！200萬定存換60張金融股 他曝這種股票肉更多 - 財經 「那張我買的」不認10人包牌！傳台新員工獨吞15.6億 - 財經 拚過台積電直攻3奈米？ 死敵Q2暴賺2千億還揭驚人強招 - 即時 高通華為大和解 5G響叮噹 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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