桃園楊梅區民有路二段10-1號垃圾掩埋廠31日傳出火警，消防局13時27分獲報後，派遣第二大隊富岡分隊趕抵現場。據了解，事發地為一處用來執行垃圾衛生掩埋的空地，周圍多半為戶外垃圾，現場無危險易爆物品，出現火警的彈簧床回收區，初估燃燒面積約600平方公尺。

消防局表示，本次出動由第二大隊大隊長陳文宗擔任指揮官，消防人員13時40分抵達現場，14時16分便將火勢控制，共出動消防人員34名，消防車輛11輛，救護車1輛，詳細起火原因還須後續調查。

(中時 )