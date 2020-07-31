文青看過來！台南市藝文業者踴躍響應文化部「藝FUN券」政策，經統計以人口、商業活動聚集的東區86家、中西區74家、南區54家為最多，台南市政府文化局所屬委外景點如林百貨、樹屋咖啡、三一宅藝空間、水交社文學沙龍館等及藍晒圖文創園區進駐業者全數適用。

根據文化局統計，截至31日已有超過400家業者成功註冊成為適用店家，，其中，書店及出版業103家，為數最多，其次為藝文事業、團體或工作者62家，工藝創作銷售場域47家排名第3。

為推廣藝FUN券，台南市文化局日前除辦理說明會，也協請各區公所積極推薦轄內相關業者及店家申請，本次「藝FUN券」適用範圍除了博物館、美術館及委外經營的文化資產景點，也包括遍布各區的社區營造場域、地方文化館，如後壁區無米樂工作室、土溝農村美術館、佳里區延平社區發展協會、左鎮公館社區等，相當適合民眾走入社區深度體驗。

此外，十鼓仁糖文創園區、台南文創園區、藍晒圖文創園區等多個創意據點也都可使用，其中藍晒圖內小小區域進駐有20多個業者，可說是適用店家最密集的藝文場所。

文化局表示，台南各藝文店家與景點都已紛紛推出優惠與藝文活動，聰明搭配使用中央各部會推出的振興券、藝FUN券、農遊券等各種票券消費不但省荷包，更可體驗多元的臺南面貌。文化局也貼心製作「暑假藝文活動懶人包」可供行程規畫參考，歡迎大家來台南「文青一夏」。

「藝FUN券」相關訊息及各項活動請見「文創PLUS－臺南創意中心」網站及粉絲專頁，或致電文創PLUS平臺計畫專線06-2213211洽詢。

(中時 )