台南市政府打造智慧城市，擴大推動無人機應用政策，目前除培訓23人（含義消）考取專業高級操作證照，還將於8月6日成立首支跨局處無人機隊，強化警政、消防、環保及水利等專業運用，希望能讓市政管理、科技驗證更有效率。

市府研考會指出，為擴大無人機應用，市府與工研院及長榮大學合作培訓推動遙控無人機訓練，協助各局處人員考取合格操作證照，充實無人機操作能量，目前已有23位人考取專業高級操作證照，將可強化警政、消防、環保及水利等專業運用。

研考會還說，近年來無人機應用在國內外蓬勃發展，民航局因應趨勢在今年3月31日正式施行《遙控無人機管理規則》，讓政府機關、法人、學校及玩家，得以安全、合法地飛行或執行任務，市府因此積極與相關培訓機構合作，期盼累積足夠、合法的操作能量，因應無人機的應用需求。

研考會強調，未來仍將繼續辦理相關訓練課程，以充實市府無人機操作能量為目標，還將在8月6日成立跨局處無人機隊，建立跨局處間彼此互相支援無人機及操作的溝通機制，使無人機的資源，能達到最大化的利用。

(中時 )