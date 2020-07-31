輕旗艦5G手機來了！中華電(2412)今(31)日宣布，即日起獨家正式開賣LG VELVET，搭配5G購機方案月繳1,399元，享限時折價3,000元及最高再折1,000元的振興方案優惠，購機專案價990元(36個月租期)。

LG VELVET搭載6.8吋超大螢幕、主鏡頭4800萬畫素及3D Sound引擎音訊技術，有白色、綠色、炫彩等供選擇，中華電為讓客戶暢快享受全方位5G體驗，中華電信Hami Video 5G館8月1日起於中華職棒樂天桃猿主場的周末賽事，推出4K高規格多視角轉播，5G客戶獨享免費看獨家。

另外，中華電「5G之境體驗車」於今天也抵達台中草悟廣場，活動現場提供Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、AR拍拍看、Hami VR沉浸式體驗及Hami雲端遊戲等創新應用服務，完成體驗還能抽最新5G手機、VR設備等價值超過萬元的加碼好禮。

(時報資訊)