亨泰光(6747)送件申請上櫃。

亨泰光學成立於65年5月，主要業務為隱形眼鏡製造及隱形眼鏡護理產品批發，董事長兼總經理為吳泰雄，目前股本為2.2億元，109年第1季合併營收為9458萬元，營業毛利為5696萬元，合併毛利率為60.6%，稅後盈餘為1153萬元，每股盈餘為0.52元。

(時報資訊)

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