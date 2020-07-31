美國經濟數據慘淡，帶動避險天堂日圓匯率進一步走升，以及新冠肺炎疫情反撲，削弱了經濟迅速復甦的期望，周五日經225指數收跌2.82%，為21,710.00點，創下6月15日來最大單日跌幅；本周日經指數收跌4.58%，終止連漲兩周的升勢，並創下4月初來最大單周跌幅；7月收跌2.59%，為3月以來月線首度收黑。

東證一部指數今日收跌2.82%，為1496.06點，創下兩個月新低與4個月來最大單日跌幅。

東京都知事小池百合子警告，如果新冠肺炎疫情進一步惡化，日本首都可能宣布緊急事態。此番發言使日股午後跌幅擴大。此前東京單日新增確診病例再創新高，達463人。

美國第二季經濟萎縮32.9%，創下史上最大跌幅，經濟復甦恐將受阻的擔憂使美元持續承壓，跌至104.195日圓，創下4個半月新低。此外，乏善可陳的企業財報亦打擊市場人氣。

愛德萬測試股價跌停，大跌14.93%，該公司預估本財年營業利益將大減23.3%。Panasonic預期全年獲利腰斬，股價大跌13.29%。

軟銀旗下時尚網購平台Zozo業績報喜，股價大漲21.19%。

(時報資訊)