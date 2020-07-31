聯發科(2454)今(31)日舉辦法人說明會，第二季每股賺4.58元，寫下近8個季度以來新高，毛利率成長至43.5%，季增加0.4個百分點。

聯發科第二季營業收入676.3億元，季增加11.1%，較去年同期增加9.8%，超越財測預估，聯發科第二季營收較第一季增加，主要因5G智慧型手機新產品上市及WiFi、電源管理晶片等部分消費性電子產品銷售提升；聯發科第二季營收較去年同期增加，主要因5G智慧型手機產品貢獻。

聯發科第二季營業毛利為294.7億元，季增加12.1%，較去年同期增加14.0%，單季毛利率為43.5%，較前季增加0.4個百分點，較去年同期增加1.6個百分點，第二季毛利率較第一季及去年同期增加，主要為較有利的產品組合。

聯發科第二季營業利益為74.16億元，季增加27.8%，較去年同期增加20.7%。第二季營業利益率為11.0%，高於第一季的9.5%，也高於去年同期的10%，聯發科第二季淨利為73.1億元，季增加25.9%，較去年同期增加12.4%，第二季淨利率為10.8%，高於第一季的9.5%，高於去年同期的10.6%，每股盈餘為4.58元，寫下近8個季度以來新高，聯發科第二季淨利、淨利率與每股盈餘較第一季及去年同期增加，主要因本季營收與毛利率較前季及去年同期增加。

(時報資訊)