桃園市昨日新增4例本土登革熱個案，為35至61歲的男性。其中3例為桃園市衛生局28日社區擴大檢測時主動發現的案例，另1例則是居住在西湖里，曾至長安里附近活動。

桃園市截至31日為止共累積13例本土登革熱個案。居住於西湖里的男子曾至長安里附近活動，20日出現發燒及全身痠痛的症狀，因症狀未緩解轉至醫院看診。醫院依照個案的活動史主動向衛生局通報，進行抽血檢驗後確診。

為避免疫情擴大，衛生局宣布家戶清潔從50公尺擴大至100公尺，若空屋及找不到屋主的家戶則會執行依法開鎖。長安里長陳俊亨指出，家戶清潔擴大至100公尺後，依法開鎖的家戶共有22戶。陳俊亨說，長安里內各家戶已落實清潔消毒，保障里民的安全。

衛福部疾管署宣布除了桃園市新增4例登革熱個案外，北部某縣市也爆發1例確診個案，平時居住於其他縣市，週末曾至長安里探視家人，經衛生單位評估，屬長安里群聚感染。對此衛生局表示，已掌握個案的活動範圍及風險地點，會持續進行積水容器清潔及消毒。

(中時 )