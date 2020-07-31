憲法在1994年修正，前總統李登輝在當年8月1日公布從此把「山胞」正名為「原住民」，當年擔任正名運動總指揮、原民會現任主委夷將‧拔路兒表示，感謝李登輝當年以總統的高度支持正名運動，讓原住民得已正名，「否則原住民可能現在就不叫原住民了」。

夷將說，原住民族正名運動中，國民黨內部認為「原住民族」一詞有「這塊土地原來主人」的意涵，擔心把漢民族當成外來民族，進而把國民黨當成外來政權，在1992年時國民黨中常會決議，擬把憲法中的「山胞」一詞改成「早住民」或「先住民」。所幸，李登輝接見原住民族各族群代表時表示，名稱問題應該做通盤考量，不要急於定案，才使爭議暫緩。

夷將指出，在原住民族正名運動最為激烈的時刻，1994年4月10日李登輝出席「原住民文化會議」致詞時，首次以國家元首身分使用「原住民」一詞，更在當年7月1日，接見台灣原住民族憲法運動聯盟代表，並表態支持原住民正名，表決憲法增修條文時，支持把「山胞」正名為「原住民」，方得正名成功。

夷將也說，當年李登輝接見原運代表時，除了用國語溝通外，也考量部分長者受日本教育、聽不懂國語，還用日語溝通，「印象十分深刻」。

(中時 )