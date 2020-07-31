彰化縣警察局交通管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局交通管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局交通管制。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰邑城隍廟出巡。（彰邑城隍廟提供／吳敏菁彰化傳真）

彰邑城隍廟7月31日18至22時城隍聯合暗訪、8月1日7至22時踩街出巡繞遶境，包含觀禮表演、8月2日13至18時車巡遶境及藝閣踩街，彰化縣警察局預期將湧入大批信眾隨團參與

，人潮與車潮恐造成市區道路交通衝擊

，規劃交通疏導管制措施如下：

一、 出巡路線周邊道路交通疏導管制：

（一） 7月31日晚上18時至22時宮廟聯合暗訪：由彰邑城隍廟、茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵共5間宮廟，分為5個路線同步遶境，各個遶境隊伍人數約60人，部署警力隨每個遶境隊伍周邊機動交通疏導，對於遶境通過主要幹道、路口時，警方會視交通狀況實施交通管制，啟動替代路線改道措施。

（二） 8月1日出巡遶境：由彰邑城隍廟會同縣內外宮廟計20餘間共同踩街遶境，遶境時間從早上7時起，可能延續到翌日凌晨，遶境路線涵蓋彰化市區道路，規劃替代道路如下：

1. 南下至國道1號：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至國道1號彰化交流道南下（另彰南路車輛由彰南路右轉中山路左轉金馬路南下）。

2. 南下走台19線（彰水路）：由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，可續行台19線（彰水路）南下。

3. 北上車輛避開由台1線中山路進入彰化市區：可由中山路、左轉中央路、右轉中華西路、左轉金馬路，再接中山路北上，或由中央路左轉中華西路，上彰化交流道由高速公路北上。

4. 南下車輛避開由台1線中山路進入彰化市區：可由中山路、右轉金馬路、右轉中華西路、左轉中央路、右轉中山路南下，或由中華西路上彰化交流道高速公路南下。

5. 遶境至晚間時在彰化市公所前及開化寺前均設有表演觀禮台，由各宮廟文武藝陣表演，屆時彰化市公所前光復路段（永福街口至成功路口）、開化寺前民族路段（中華路口至太平街口）將實施道路封閉管制，請駕駛人注意改道。

（三） 8月2日下午13時至18時車巡遶境及藝閣踩街：車巡遶境主要為彰邑城隍廟以車隊方式出巡，另有藝閣踩街表演，為使遶境過程圓滿及交通順暢，彰化警方也派員隨遶境車隊，加強交通疏導，維護道路交通安全與順暢。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，這次出巡有多家宮廟共同參與，隨團出巡人員、車輛眾多，加上遶境沿途民眾熱情參香，投入警力維護遶境活動周邊道路交通安全與秩序，並協調警察廣播電臺即時播報最新交通路況，敬請用路民眾都能配合警方疏導。

(中時 )