長腿歐爸何篤霖日期上JET綜合台節目《WIN WIN 跨界大贏家》，他在節目中分享由於腿長造成生活上的種種不便，以及平時在坐車和開車方面，因為自己個子高、腿長所產生的困擾，除此之外，選車也特別的難選，讓何篤霖大嘆：「那是一種精神上的困擾，長腿人購車真的很痛苦！」

節目中，何篤霖騎著自己的專門買菜的腳踏車進場，沒想到腿長的人，連腳踏車硬是比一般的腳踏車高，讓主持人廖盈婷想坐上去都很困難。何篤霖提到腿長所造成的困擾，每次去吃擔仔麵或是快炒，因板凳都比較低的，導致他的長腿無處可放，只能呈現大字形開著坐，甚至坐廉航的位置也一點空間都沒有，只能僵直地坐著，非常不舒服；之前為了想給司機伯伯生意做，在路上招計程車的時候，都會選擇搭舊車，但事實上舊車空間小，乘坐時都縮在後面，坐久了實在是不行，但是如果招大台的計程車，通常都會是比較新的車，會讓人覺得自己是不是故意專挑新車搭乘，他覺得很無奈。

雖然身材修長，需要坐舒適的休旅車，但是何篤霖心目中理想的車子卻是外型不要太大，車子流線要好看，再加上家裡車庫比較小的關係，所以不愛大車，讓現場汽車達人對他的需求傷透腦筋，大嘆這樣的條件真的非常矛盾，請他試乘推薦車款時，何篤霖一坐進後座，就直呼要低頭，脖子不舒服，何篤霖：「你推薦這車很好，讓我懂得要有做人的修養，每天都要懂得低頭。」讓汽車達人在現場也大呼：「要讓你不低頭的車很難找」。本集精彩內容將在8月1日周六晚間10點首播！《WIN WIN跨界大贏家》節目每周六日晚間10點於JET綜合台播出。

(中時 )