副總統賴清德今接見第20屆「保德信青少年志工菁英獎」傑出志工獎得主，他致詞時提到昨晚辭世的前總統李登輝表示，「我今天一方面很不捨，感念李前總統對台灣的貢獻，有種頓失依靠的感受」；「他是全心全意為國家，無私奉獻，這就台灣最高的志工精神」。

賴清德今致詞時，首先感念民主先生前總統李登輝對台灣的無私奉獻及貢獻，「昨天晚上我們很不捨，李前總統於昨晚榮歸天國，離開了我們」。數十年來李前總統對台灣的貢獻非常卓著，也帶領台灣民主的發展。在民主體制下，台灣各行各業都可以去追逐自己的理想，一圓夢想，包括志工精神也都是在民主的環境當中得以落實。

副總統說，「我今天一方面很不捨，感念李前總統對台灣的貢獻，有種頓失依靠的感受，另一方面在總統府歡迎大家，也感受到台灣後繼有人、一棒接一棒，看到你們就看到了台灣的未來」。

他說，李前總統在擔任台北市長、省主席、副總統或是總統，全心全意為了國家無私奉獻，可以說就是最高的台灣志工精神。

副總統指出，每一位得獎志工都非常了不起，令人欽佩。其中鄭翠玄同學是新台灣之子，從越南回國後，利用他的專長，除了幫助弱勢，也到移民署去擔任志工，協助武漢肺炎相關防治宣導工作，也把台灣相關的法令規定翻譯成越南語及英語，造福更多的新住民。

賴清德說，莊牧勲同學也非常了不起，運用自己的專業幫助弱勢民眾，特別是一些身心障礙、行動不便的同學，莊同學在網路上協助他們，讓他們不至於因為身心障礙，而失去跟外界聯繫。

賴清德認為，每一位志工投入的領域及呈現的成效，都是社會良善的力量。他特別強調，我們有機會在武漢肺炎來襲的時候成功抵擋侵襲，固然公共衛生、醫療專業功不可沒，但是背後有一股更重要的良善的力量。因為有良善的力量，所以醫療人員願意站在第一線，不辭辛勞；工具機界、製造業願意24小時不眠不休投入防疫工作，生產口罩、防護衣。

賴清德表示，每一個得獎同學都代表著社會的良善力量，他相信每一盞燈一定有機會啟發更多的人。大家會從良善的力量中得到共鳴，讓台灣成為良善的社會及國家。

(中時 )