據高盛30日公佈的報告，中國大陸和香港代表科技股的最新指數可能在五年內從被動投資者那裡吸引到250億美元投資。

香港27日推出了恆生科技指數，上海證交所上週推出科創板50指數。

高盛分析師估計，未來五年，追蹤指數的基金和上市交易基金可能向科創板50指數投資110億美元，向恆生科技指數投入140億美元。

恆生科技指數成分股市值有望從1,500億美元擴大至8,700億美元，科創板50指數成分股市值則有可能從400億美元猛增至8,000億美元。

高盛指出，整體而言，我們認為我們的預估有些保守，因此潛在流入資金規模可能更多。

這兩個市場將納入更多對中國經濟愈發重要的科技企業加入指標股指。

上海本月調整滬綜指成分股構成。家喻戶曉的企業阿里巴巴、美團點評、小米科技下月可能被納入香港恆生指數成分股。

報告顯示，如果這三家公司被納入恆生指數成分股，那麼互聯網巨頭騰訊將是最大的輸家，被動投資將流出12億美元，其次是保險商友邦保險，資金或流出1.21億美元。

(工商 )