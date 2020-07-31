中國製造業活動持續擴張，A股在7月最後一個交易日震盪走揚，上證指數31日收升23點，重上3,300點關口。市場交投熾熱，兩市成交合計增至人民幣（下同）1.15兆元 ，連續3日破兆元。

總結本周，滬指累計升3.54％，終止連跌兩周；本月漲10.9％，連續兩個月上升，累飆457點或16.05％。

上證指數31日開盤跌6點，隨後止跌回升，全日收市報3,310點，升23點或0.71％，最高見3,333點，升46點或1.43％；最低見3,261點，跌25點或0.77％，成交4,957.78億元。

深指收報13,637點，升171點或1.27％，最高見13,748點，升281點或2.09％；最低見13,399點，跌66點或0.5％，成交6,502.03億元。深成指7月累漲1,645點或13.72％。

滬深300指數報4,695點，升38點或0.84％；創業板指數報2,795點，升51點或1.89％。

各類股幾乎全線上揚，半新股升逾5％；鋼鐵、房地產、有色金屬股升1％；化工、水泥、金融、煤炭、電力、石油股走穩；船舶製造股跌逾2％。

大陸國家統計局公布，7月份，中國製造業採購經理指數（PMI）升至51.1，較比上月升0.2個百分點，高於市場預期的50.8，是連續5個月位於擴張區間。

(工商 )