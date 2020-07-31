陽明海運委由台造建造的2,800箱（20呎櫃）級全貨櫃輪31日在台船高雄廠正式命名為「聚明輪」，該系列船舶油耗較舊型船減少33％。新船命名典禮由陽明董事長謝志堅及台船董事長鄭文隆共同主持，由陽明技術長暨資深協理何永順夫人陳幼菱為「聚明輪」命名並擲瓶，替新船帶來順利圓滿的祝福。

「聚明輪」為陽明海運訂造10艘2,800箱級全貨櫃輪中第三艘，船身全長209.75公尺，寬32.8公尺，可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，為響應環保法規，除安裝脫硫器外，船身亦採用劍艏船型節能設計，可為陽明海運船隊帶來優異的效能及環保節能的優勢。

同時，該輪搭載先進的電腦整合系統可監控無人當值機艙，並配備有尾軸監控裝置可隨時監控尾軸狀態，將大幅提升航行安全。此外，聚明輪除了將獲得中國驗船中心(CR)智慧船舶的認證外，亦將是全球首艘取得法國驗船協會(BV)智慧標章認證的船舶。

陽明表示，聚明輪將於8月7日投入船隊，並配置於亞洲區間THX航線，為客戶提供高效快速的運送服務，航線靠港依序為: 卡萊(Cat Lai)、高雄(Kaohsiung)、基隆(Keelung)、香港(HongKong)、卡萊(Cat Lai)、高雄(Kaohsiung)、台中(Taichung)、卡萊(CatLai)。

除本次命名新船「聚明輪」外，該系列貨櫃輪已有「碩明輪」及「洋明輪」分別於5月27日及6月4日投入JTS航線，目前尚有7艘船舶正在建造中，預計將於2021年第二季全數完成交付。

依碩、洋明輪投船後營運數據分析，油耗相較舊型船舶設計節省約33%，搭配脫硫器之運作，此系列環保智慧船舶可有效降低陽明海運營運成本，提升陽明海運航線服務品質及團隊競爭力。

(工商 )