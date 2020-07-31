疫情衝擊！台灣Q2經濟成長率負0.73％ 4年來單季最慘 16:212020/07/31 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情衝擊！台灣第2季經濟成長-0.73%，4年來單季最慘。（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情衝擊，行政院主計總處31日公布第2季GDP（國內生產毛額）概估-0.73%，較5月下修1.23個百分點，寫下2016年第2季以來首度經濟負成長，上半年經濟成長率0.41％，維持正成長。 內需方面，受疫情影響，傳產貨品國外需求持續走弱，原物料價格下跌，惟疫情亦同步催化遠距商機、半導體、資通訊與5G應用等商品需求上升，抵銷部分減幅。內需方面，主要受到來台旅客大減99.57%，旅行收入劇減，導致台灣Q2經濟成長率出現4年來單季最慘紀錄。 (中時新聞網) #經濟成長率 #單季 #負成長 #疫情衝擊 #最慘 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊社福團體 開元食品捐百萬助家扶兒少 16:202020/07/27 生活 《經濟》景氣連4亮黃藍燈 國發會：疫情衝擊趨緩 16:312020/07/27 財經 陸家電市場Q2銷售單季翻倍 直播帶貨轉化率大增 03:122020/07/28 兩岸 《業績-半導體》穩懋H1每股賺7.7元 Q3營收估季增5％ 15:232020/07/28 財經 《業績-光電》中光電Q2大翻轉 單季獲利年增翻倍 15:232020/07/28 財經 《國際產業》疫情衝擊＋強勢日圓 佳能H1淨利暴跌8成 15:232020/07/28 財經 亞德客-KY第二季EPS攀升至6.97元 創單季新高 16:002020/07/28 財經 聯茂Q2每股盈餘2.6元 單季新高 04:102020/07/29 證券．權證 《業績-電子零件》IA及遠距生活助攻 台達Q2毛利率、營業淨利創新高 17:392020/07/29 財經 《電子零件》外資贊聲法說 台達電戰200關 11:422020/07/30 財經 熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 夏語心比基尼露乳緣刺青 墨鏡倒影「腿開開」遭出賣 - 星光 - 時尚 台中罕見「送肉粽」 神岡這路線6日深夜生人迴避 - 臺中市 賣藥郎表演「雞蛇秀」 突被眼鏡王蛇咬耳 下秒攤倒慘死街頭 - 社會 女星被白睡 怒曝性愛片「我所有角色都身體換的」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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