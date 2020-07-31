受到新冠肺炎疫情衝擊，行政院主計總處31日公布第2季GDP（國內生產毛額）概估-0.73%，較5月下修1.23個百分點，寫下2016年第2季以來首度經濟負成長，上半年經濟成長率0.41％，維持正成長。

內需方面，受疫情影響，傳產貨品國外需求持續走弱，原物料價格下跌，惟疫情亦同步催化遠距商機、半導體、資通訊與5G應用等商品需求上升，抵銷部分減幅。內需方面，主要受到來台旅客大減99.57%，旅行收入劇減，導致台灣Q2經濟成長率出現4年來單季最慘紀錄。

(中時新聞網)