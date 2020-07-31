俄亥俄州全國兒童醫院研究所華裔夫婦被控竊取商業機密到大陸出售

美國俄亥俄州一位華裔女科學家30日在法庭上認罪，承認與她的丈夫共謀竊取醫院研究所的商業機密，並在大陸成立公司進行銷售。她同時也被控收取大陸官方基金會與多項人才計劃的資助，將在國外獲得的技術轉移給大陸政府機構。

據《美國之音》報導，現年46歲的陳莉(音譯，Li Chen) 被指控共謀竊取科學商業機密，於7月30日在美國地方法院的視頻會上認罪。美國司法部的聲明指出，陳莉承認從俄亥俄州全國兒童醫院研究所竊取與囊泡和囊泡隔離有關的科學商業機密，並針對各種兒科疾病的研究、鑒定和治療進行密謀電信詐欺。

報導說，陳莉和她的丈夫周宇分別在這所醫院的研究室工作10年，兩人被控同謀從該醫院至少竊取5個與外泌體(exosomes)研究有關的商業機密。

根據認罪協定，陳莉密謀通過製造和出售外泌體「隔離藥盒」來竊取其中的商業機密並獲得利益，也承認在中國大陸成立的公司銷售了這些工具包。陳莉還從大陸的外國專家事務管理局及國家自然科學基金會獲得了好處，並參與了多個大陸的海外人才計畫，這些計畫主要是將外國的研究或技術轉移給大陸政府。

根據認罪書，陳莉同意為其犯罪行為繳交大約140萬美元，其中包括多家公司的股票。

美國國家安全助理司法部長約翰．德默斯表示，「我們再次看到中華人民共和國協助盜竊我國的創造力和辛勤研究成果，這是他們搶奪、複製和替換自己沒有能力發展的產品的一部份。」

他表示，「這不是單一事件，中國涉及竊取美國商業機密案件大約占60%，這種持續的經濟衝突與促進我們工業成功的價值觀和規範背道而馳，對此進行反擊仍然是我們的首要任務。」

(中時新聞網)