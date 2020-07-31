電視台搞烏龍，高銀慘背黑鍋急駁斥。（高銀提供／柯宗緯高雄傳真）
電視台搞烏龍，高銀慘背黑鍋急駁斥。（高銀提供／柯宗緯高雄傳真）

針對7月30日年代晚間新聞跑馬燈內容「投資虧錢動歪腦筋 高雄銀行理專盜領一億元還債」，高雄銀行鄭重駁斥，上述報導並未查證，誤植為高雄銀行，雖年代電視已作更正，為求慎重特此澄清。

(中時 )

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