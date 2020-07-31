李姓男子去年在空軍基地擔任行政兵，他因賴床早點名集合未到，鄭姓中士到寢室要求他儘快起床並加以斥責，他竟發「起床氣」拿球棒朝鄭的頭部揮擊及手臂揮打，臺灣高等法院維持一審認定，依對上官施強暴罪判拘役59天、可易科罰金，緩刑2年。

法官審酌李男僅因細故即對上官施暴，不僅損及部隊團結、領導威信，但他素行尚佳，犯後坦認犯行，與鄭男達成和解賠償損害，鄭也表示不願追究，李經此偵審程序與科刑之教訓後，當應知所警惕，信無再犯之虞，因此給予緩刑宣告。

(中時 )