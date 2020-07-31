小兵早點名賴床 中士叫他起床竟發「起床氣」抄球棒狂毆他 16:312020/07/31 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 李姓男子去年在空軍基地擔任行政兵，他因賴床早點名集合未到，鄭姓中士到寢室要求他儘快起床並加以斥責，他竟發「起床氣」拿球棒朝鄭的頭部揮擊及手臂揮打，臺灣高等法院維持一審認定，依對上官施強暴罪判拘役59天、可易科罰金，緩刑2年。 法官審酌李男僅因細故即對上官施暴，不僅損及部隊團結、領導威信，但他素行尚佳，犯後坦認犯行，與鄭男達成和解賠償損害，鄭也表示不願追究，李經此偵審程序與科刑之教訓後，當應知所警惕，信無再犯之虞，因此給予緩刑宣告。 (中時 ) #緩刑 #起床 #球棒 #早點名 #罰金 也許您會感興趣 社會熱門新聞 「台中米娜」大賣場裸拍GG了 恐面臨2年以下徒刑 - 社會 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 立委涉SOGO經營權施壓修法 檢調搜出數百萬現金 - 社會 「台中米娜」本人終於曝光 見媒體快閃差點跌倒 - 社會 越南正妹全裸穿透明雨衣 大方露點粉絲驚：尺度太大 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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