工業電腦龍頭研華（2395）第2季獲利大躍進，營業毛利57.66億元，毛利率41.1％，單季EPS衝上3.29元，改寫歷史新高，累計上半年EPS 5.14元，優於去年同期5.02元水準。

研華31日舉行董事會，公布第2季財報，第2季合併營收約140.18億元，與去年同期持平，營業毛利57.66億元，毛利率41.1％，合併稅後淨利23.08億元，年增22％，第2季EPS達3.29元。

若以區域而言，第2季各區營收表現普遍較首季成長，其中，中國大陸市場第2季營收顯著回溫，較去年同期成長87％，上半年營收也維持4％成長，表現最為突出，占公司整體營收達23％。

台灣市場第2季營收年增13％，占營收8％；而北美、歐洲與北亞市場，分別年衰退3％、9％與6％，占營收比重分別為29％、17％與10％。

研華今年上半年合併營收以美元計價為8.4億元，與去年同期持平，事業群中，工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）營收小幅成長2％與1％；嵌入式運算核心事業群（EIoT）與物聯雲事業群（CIoT）營收小幅衰退3％及2％，而智能服務事業群（SIoT）所專注的智能零售產業受到各區域居家防疫與社交距離影響大，與去年同期相比，上半年營收衰退為8％。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，新冠肺炎疫情對於今年營運的影響是持續性的，雖然營收與獲利從第2季以來有明顯反彈，但展望下半年不確定性仍高。

陳清熙指出，進入5、6月後開始有客戶通知出貨遞延的情況，對第3季展望偏向保守。研華短期以健全現金流與降低庫存為重點，中長期仍持續看好邊緣運算與工業物聯網產業，將繼續積極投資研發團隊與相關技術，準備疫情後復甦。

(工商 )