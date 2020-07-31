工業電腦大廠研華（2395）受惠遞延訂單出貨帶動，第二季獲利大躍進，歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙升」至23.07億元、每股盈餘（EPS）3.29元，雙創歷史新高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利36.02億元、每股盈餘5.14元，亦雙創同期新高。

不過，研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，新冠肺炎疫情對今年營運持續造成影響，雖然營收與獲利表現在第二季出現明顯反彈，但進入5、6月後，開始有客戶通知出貨遞延情況，展望下半年市況不確定性仍高，對第三季營運偏保守看待。

研華第二季合併營收140.18億元，季增24.36％、年增0.3％，改寫歷史次高。毛利率41.13％、營益率20.27％，不僅毛利率站回4成之上、登近15季高點，營益率更站上2成、創近16年高點，本業獲利顯著躍增。

在本業獲利顯著反彈、配合業外收益躍增同步挹注，研華第二季歸屬母公司稅後淨利23.07億元，季增達78.24％、年增達21.95％，EPS 3.29元，優於首季1.85元及去年同期2.71元，雙雙改寫歷史新高。

研華上半年合併營收252.9億元、年減3.75％，仍創同期次高。但毛利率40.18％、營益率17.77％，紛創近4年、近13年同期高點。雖然業外收益年減7成，歸屬母公司稅後淨利36.02億元、年增2.76％，每股盈餘5.14元，雙創同期新高。

研華表示，上半年以美元計價營收8.41億美元，持平去年同期。各事業群營收方面，工業物聯網事業群（IIoT）與應用電腦事業群（ACG）分別年增2％及1％，嵌入式運算核心事業群（EIoT）與物聯雲事業群（CIoT）分別年減3％及2％，智能服務事業群（SIoT）則年減8％。

若以區域觀察，研華表示，第二季各地區營收普遍較首季成長，以中國大陸季增達87％最強。上半年占23％的中國大陸營收年增4％、占8％的台灣營收年增13％。占29％的北美、17％的歐洲及10％的北亞市場，營收則分別年減3％、9％、6％。

面對下半年營運不確定性仍高，研華短期營運聚焦健全現金流與降低庫存，對中長期邊緣運算與工業物聯網產業發展需求仍看好，公司將繼續積極投資研發團隊與相關技術，以準備疫情後的復甦需求。

(時報資訊)