遠傳(4904)今(31)日舉辦法人說明會，遠傳第二季每股賺0.69元，獲利財測達標，5G為遠傳當下重要營運重心，開賣也創下佳績，年底前預計將建設4000餘站基地台，5G覆蓋率達全台50%人口，目標三年內4G升級5G轉換率達50%。

遠傳第二季合併總營收為186.75億元，受疫情影響，手機供應鏈出貨尚在恢復中、漫遊收入衰退連帶影響遠傳第二季總體營收，財測達成率為90.3%；財務績效獲利雖受疫情影響，但仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為68.85億元，財測達成率為101%；稅後淨利為22.39億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.69元，財測達成率為108.7%。

縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數受疫情影響趨冷，行動號碼可攜市場持續降溫，遠傳第二季營運績效亮眼，雖然漫遊業務受疫情影響微幅衰退，但月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，第二季與去年同期相比，年增率為0.7%。月租型客戶流失率持續低檔，6月份月租型客戶流失率為1.21%，創下歷史新低；此外，遠傳上半年客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)居同業之冠，「遠傳心5G」開賣也創佳績。

遠傳新經濟營收延續成長動能，今年上半年新經濟總體營收較去年同期成長26%。其中行動商務與數位媒體服務較去年同期成長11%，資通訊業務營收較去年同期增加53%。資通訊業務營收中，除了與博弘雲端科技結盟綜效持續顯現，雲端服務營收年成長率達84%、物聯網服務收入年成長率達298%。遠傳持續發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端技術力，於台東多個衛生所搭配遠傳自行開發的遠距診療服務平台與先進IoT醫療器材，導入5G遠距診療應用；與台達電(2308)、台灣微軟宣布攜手打造全台第一個5G智慧工廠，協助產業轉型升級。

回顧2020年第二季至今，「遠傳心5G」正式起跑，同步推出六大亮點服務應用，包含遠傳friDay VR、遠傳friDay影音明星多視角、遠傳friDay影音4K影劇、遠傳friDay音樂、遠傳friDay雲遊戲、friDay影音VR家庭劇院，遠傳認為，頻寬與位置是5G發展的關鍵，遠傳在3.5GHz頂級魚肚好位置擁有連續80MHz大寬頻，加上原有的優質4G頻譜，為消費者打造頭等4G+5G跨頻共享網路體驗，並優先涵蓋六都商圈和人口稠密區，預計年底前建設4000餘站，5G覆蓋率達全台50%人口，目標三年內4G升級5G轉換率達50%。

(時報資訊)