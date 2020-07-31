台灣民眾黨的黨員大會將在8月2日登場，截至目前為止，線上有3479位黨員報名，而委託書約有3800份，出席人數若未達過半恐流會。民眾黨發言人蔡峻維表示，如果最終委託書份數大於出席人數，多餘的委託書就會是廢紙，呼籲有報名的黨員都要出席，也歡迎沒有線上報名的黨員於當天參與。

民眾黨日前宣稱有1萬2千名黨員，蔡峻維表示，經盤點後，剔除近1500筆重複且資料錯誤的名單。據悉，粗估黨員人數應不會破萬，民眾黨規定，依據當天出席人數，就是可接受的委託書份數，因此預估當天至少要有2500人出席，才可召開黨員大會。

黨主席、台北市長柯文哲日前強力動員，民眾黨今天公布最後一波宣傳影片，號召黨員出席後天的黨員大會，用行動證明「台灣we do care」。

黨員大會當天的場地分為蛋黃區、蛋白區，進場時會發放辨識手環給黨員，只有黨員才能進入蛋黃區參加投票議程，除了邀請黨員出席，也歡迎黨員家屬一同參與蛋白區的黨慶。

當天下午1點開放進場，進場後有青年軍、舞團表演，正式開會時將表決黨章修訂案，民眾黨發言人吳怡萱表示，表決後會邀請高雄市長候選人吳益政到場發言，也會抽出30位報名的黨員對民眾黨提出建言。

為增加黨員參與率，當天會發放紀念品，不僅有印製民眾黨logo的手環、貼紙，線上報名出席的黨員還加碼贈送馬克杯。而會場另設募款區，捐款1000元即贈送限量的悠遊卡。

因應疫情，會場的防疫措施也非常謹慎，民眾黨提前在明天進行整個場地的消毒，也會在現場提供口罩、酒精供參與的黨員及家屬使用，進場全程採實名制，民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨的形象是「白色力量」，希望黨員當天能穿著白色出席。

(中時 )