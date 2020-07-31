行政院今天宣布，因王美花升任部長後而出缺的經濟部政務次長一職，將由現任國際貿易局長陳正祺升任。政院表示，陳正祺自基層做起，歷練完整，並曾擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長，蘇揆借重陳正祺，代表政治重視台美經貿關係。

行政院發言人丁怡銘表示，新任的陳正祺次長從國貿局基層做起，對處理國際談判與經貿事務相當嫻熟，駐外的歷練也非常完整。陳正祺曾任國際貿易局局長、副局長、駐美代表處副代表兼經濟組組長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐歐盟兼比利時經濟組組長、駐新加坡代表處經濟組組長等，也曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。

丁怡銘指出，陳正祺在今年初回國接任國貿局長前，就是擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長，在我國對美關係第一線，為台灣對外經貿打拚，與美方溝通管道暢通。由他升任為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定，在對美關係上，蘇揆也將借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務。

(中時 )