交通部長林佳龍（左）向地方表示，已核定台中市府15件停車場工程，總工程經費合計為34億5775.7萬元、中央補助為13億2057.1萬元。（盧金足攝）

交通部長林佳龍31日出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。（盧金足攝）

交通部長林佳龍31日表示，台中市捷運綠線在交通部的協助之下，已經審查通過要延伸到大坑還有彰化市，如此捷運綠線的運量就會增加，收入也會改善。（盧金足攝）

交通部長林佳龍31日出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮時表示，台中市捷運綠線在交通部的協助之下，已經審查通過要延伸到大坑還有彰化市，如此捷運綠線的運量就會增加，收入也會改善。

林佳龍說，南屯區正心立體停車場新建工程在他擔任台中市長任內爭取，獲交通部核定，總工程經費1億9500萬元，中央補助6715萬，約占40％，約占非自償性部分的7成。

林佳龍表示，正心立體停車場新建工程規畫及可行性評估所需經費1000萬元，由交通部公路總局全額補助，目前交通部已核定台中市府15件停車場工程，其中10件由他擔任市長任內爭取，5件由在擔任交通部長任內核定，總工程經費合計為34億5775.7萬元、中央補助為13億2057.1萬元。

林佳龍說，這座正心立體停車場位在捷運綠線周圍，捷運即將通車，特別需要停車場以方便大家專程，也可以紓解交通擁塞。

他也送出利多消息，台中市捷運綠線在交通部的協助之下，已經審查通過要延伸到大坑還有彰化市，如此捷運綠線的運量就會增加，收入也會改善。

林佳龍強調，台中市已是台灣第二大都市，欣慰交通建設可以快速動工，公路方面，包括國道四號豐潭段、大雅系統交流道陸續動工，並將在未來幾年內完工，期待讓台中市的高、快速公路有整體的改善，可以四通八達。

(中時 )