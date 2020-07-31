廖曉喬在臉書和lG同步宣布自己懷孕的消息。（翻攝臉書）

微風集團策略長廖曉喬於去年農曆新年到來前，低調宣佈與男友董子淳(Alan)結婚，1年多來不時分享小夫妻生活照，甜蜜的感情有了結晶，她今天(7/31)稍早在臉書及IG同步公開po文，「WE'RE HAVING A BABY我們要當爸爸媽媽了呀哈哈哈哈!!!!!」，宣佈42歲圓夢當媽。

廖曉喬在臉書和lG同步宣布自己懷孕的消息。（翻攝臉書）

廖曉喬在臉書和lG同步宣布自己懷孕的消息。（翻攝臉書）

廖曉喬在臉書和lG同步宣布自己懷孕的消息。（翻攝臉書）

廖曉喬也一連公佈多張夫妻同框照，她手拎著可愛的豹紋嬰兒鞋入鏡，丈夫Alan則從背後熊抱，護著老婆的孕肚，臉上是藏不住的笑意，對於升格當爸媽，看來是滿心的喜悅。

廖曉喬的婚訊，先是去年1月份時在哥哥廖鎮漢出席活動時「洩口風」，說身旁有幾件喜事，當時就被猜測其中之一應該是廖曉喬結婚，果真在同年2月2日，廖曉喬低調po文宣布升格人妻，如今事隔一年半，也在社群po文，向全世界公開好消息，而今年1月微風尾牙時，廖曉喬曾表示生小孩「順其自然」，這回如願從2人世界邁向3人生活，她標註的心情是「超級興奮」。

(中時 )