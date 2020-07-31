遠傳31日召開法人說明會，遠傳新經濟營收延續成長動能，2020年上半年新經濟總體營收較去年同期成長26%。

其中，行動商務與數位媒體服務較去年同期成長11%，資通訊業務營收較去年同期增加53%。資通訊業務營收中，除了與博弘雲端科技結盟綜效持續顯現，雲端服務營收年成長率達84%、物聯網服務收入年成長率達298%。

遠傳強調，持續發揮5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端技術力，於台東多個衛生所搭配遠傳自行開發的遠距診療服務平台與先進IoT醫療器材，導入5G遠距診療應用；與台達電子、台灣微軟宣布攜手打造全台第一個5G智慧工廠，協助產業轉型升級。

「遠傳心5G」開台後同步推出六大亮點服務應用，包含遠傳friDay VR、遠傳friDay影音明星多視角、遠傳friDay影音4K影劇、遠傳friDay音樂、遠傳friDay雲遊戲、friDay影音VR家庭劇院，重新定義娛樂體驗。

遠傳連續四年獲《遠見雜誌》頒發「企業社會責任大調查-楷模獎」，更是全台唯一蟬聯九年《工商時報》「服務業大評鑑金牌獎」得獎企業。

展望2020年下半年，遠傳將持續衝刺5G建設，推出5G雲端遊戲等多元創新服務，鼓勵用戶升級5G；擴大布局企業專網解決方案、遠距診療、智慧製造領域，目標成為消費者與企業的5G最佳夥伴。

(工商 )