遠傳31日召開第二季法說會，遠傳表示，遠傳將推出多元、合理的5G資費鼓勵用戶升級5G服務，目標三年內4G升級5G轉換率達50%。

遠傳2020年第二季合併總營收186.75億元，受疫情影響，手機供應鏈出貨尚在恢復中、漫遊收入衰退連帶影響遠傳第二季總體營收，財測達成率為90.3%。財務績效獲利雖受疫情影響，但仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為68.85億，財測達成率為101%；稅後淨利為22.39億，稅後每股盈餘(EPS)為新台幣0.69元，財測達成率為108.7%。

遠傳年底前將建設4,000餘站5G基地台，5G覆蓋率達全台50%人口。遠傳表示，未來將推出多元、合理的5G資費鼓勵用戶升級5G服務，目標三年內4G升級5G轉換率達50%。

綜觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數受疫情影響趨冷，行動號碼可攜市場持續降溫。

遠傳第二季營運績效亮眼，雖然漫遊業務受疫情影響微幅衰退，但月租型用戶數與總用戶數維持正成長，月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，2020年第二季與去年同期相比，年增率為0.7%。月租型客戶流失率持續低檔，2020年6月份月租型客戶流失率為1.21%，創下歷史新低。

此外，遠傳2020年上半年客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)居同業之冠。

遠傳強調，頻寬與位置是5G發展的關鍵，更是電信服務的DNA！遠傳在3.5GHz頂級魚肚好位置擁有連續80MHz大寬頻，加上原有的優質4G頻譜，為消費者打造頭等4G+5G跨頻共享網路體驗，並優先涵蓋六都商圈和人口稠密區。

(工商 )