美股回檔下，連動主要亞股跟著偏弱整理，台股創歷史新高後也漲多下修，新台幣實質匯價雖因外資偏匯出而走低，盤面上仍顯現大幅升值，面對月底最後一個交易日，出口商作帳拋匯需求，央行還是力挺，午盤及尾盤二度出重手守住29.5元防線，終場收在29.502元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量8.48億美元大量。

新台幣同時也收周線及月線，本周累計升值5.4分或0.18％，周線連三漲。7月累計為升值1.58角或0.54％，月線連二揚。外匯交易員指出，聯準會（Fed）利率會議後續唱鴿調，美元維持偏弱走勢，儘管美股上攻力道暫歇，台股在攻克歷史高點後也回檔，且外資賣股偏匯出，但出口商月底結算作帳拋匯進場，仍靠老大（央行）很用力地幫忙守住防線，新台幣受影響卻不大，累計本周及7月均續走揚。

外匯交易員認為，新台幣盤面最高價仍位在29.2元價位，儘管外資賣超台股89億元，但匯出力道並沒有明顯加大，代表領到的台股龐大現金股利，大多數仍留下來等機會進場，反應在周線及月線續走高。下周進入月初，出口商拋匯作帳壓力退去，就看央行的態度而定，如果放手防線，不排除將快速靠向29元大關。

(工商 )