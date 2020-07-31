前經濟部長沈榮津5月隨內閣改組轉任行政院副院長，其部長職缺由原政務次長王美花接任。對於出缺的經濟部政務次長職務，行政院今（31）日公布最新人事案，宣布將由現任國貿局長陳正祺升任。

陳正祺曾任國貿局局長、副局長、駐美代表處副代表兼經濟組組長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐歐盟兼比利時經濟組組長、駐新加坡代表處經濟組組長等，曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。

行政院發言人丁怡銘表示，新任經濟部政務次長陳正祺自國貿局基層做起，對處理國際談判與經貿事務相當嫻熟，駐外歷練非常完整。在今年初回國接任國貿局長前，為擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長。

丁怡銘指出，陳正祺原先位居台美關係第一線，為台灣對外經貿打拚，與美方溝通管道暢通，此次升任為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定。院長蘇貞昌將借重其對國際貿易相關法規的專業，協調對美相關經貿業務。

(時報資訊)