看好全球電動自行車市場需求，宏碁(2353)董事長陳俊聖表示，宏碁品牌電動自行車已經獲歐洲經濟認證，目前僅有3個品牌電動自行車獲認證，除宏碁外還有Panasonic、Bosch。陳俊聖表示，電動自行車需要有感應器，和好的電池芯，能獲得歐洲經濟認證覺得很驕傲。看好歐洲電動自行車的市場還會再擴大，宏碁跨領域挑戰新商機。

據了解，宏碁旗下電池模組開發商聯永基（MPS Energy Inc.）在1年半前就和宏碁在智慧裝置領域的研發經驗，推出強化安全及智慧功能的電動自行車電池模組。

專為電動自行車打造的電池模組共有3種型式，可依照客戶及車廠需求安裝於後車架、下管隱藏及斜管，已通過國際標準ISO 13849功能安全規範，且符合歐盟最新的EN 15194:2017電動自行車標準。

近年電動輕型載具市場在全球快速成長，除電動自行車外，電動滑板、電動滑板車等載具也相繼應運而生，針對長者與行動不便人士打造的電動輔具也日益普及。

宏碁的產品策略，也已經從過去只專注在電腦硬體，擴散到「better person」「better world」。電動自行車近年在荷蘭和德國等歐洲國家熱賣，連登山車、貨車也可用馬達驅動，專家因此看好市場前景。德國2019年共賣出近100萬輛電動自行車，數量相當於10年前的7倍。德國自行車同業公會（ZIV）預期，今年可望賣出110萬輛。

(時報資訊)