新北市議員陳偉杰有感於選區內國中、小英語教育資源不足，主動在暑假辦理國小學生英語繪本故事夏令營，免費讓孩子讀繪本學英文，這也是淡水區首次有民意代表開辦暑期夏令營，昨天（30日）第一堂開課引起熱烈迴響，連家長都一起參與頻頻稱讚課程有趣。

今天五月陳偉杰接任國民黨淡水區黨部主委後，即著手募集資源，規劃辦理英語繪本夏令營，陳偉杰說，他以過去在雙和服務的經驗，邀請有多年兒童英語課程經驗的老師來上課，用讀繪本、唱遊等互動方式讓孩子更有自信開口說英語。

陳偉杰說，這一次把課程名稱取名「超級好朋友」就希望小朋友暑假不要窩在家，來學習英文又可以認識新朋友，他常聽到家長抱怨學校的雙語教育有做跟沒做一樣，

陳偉杰補充，偏遠學校的外師難聘，中師也不好找，好不容易聘到一位英文老師可能全校一到六年級都要教，孩子們少有機會開口說，也降低學英文的興趣，到了國中英文學科表現也會受影響，而這次暑假不只推出英語繪本夏令營，另也準備藝術教育與街舞課程，讓孩子們開心過暑假。

(中時 )