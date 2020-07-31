曾背負三重「黑龍江」罵名的三重溪美大排，過去因排水幹線地勢較低、水路不順，導致大排內水流速緩慢容易積泥淤臭，民眾常掩鼻而過，歷經水利局改造晴、雨天不同的阻水措施，溪美大排如今翻轉「黑龍江」罵名，成為大小朋友樂開懷的溪水公園。

水利局表示，溪美大排全長約450公尺，總集水面積約為176.8公頃，排水幹線以五華街為主幹線，次幹線為溪尾街匯流後由溪美大排排入淡水河，流經之處鄰近住宅區，因為排水幹線地勢較低、水路不順，導致大排內水流速緩慢容易積泥淤臭，民眾經過常常需要掩鼻而過，引發民怨。

水利局指出，幾年前啟動改造計畫，晴天時將污水導入礫間淨化，經曝氣及生物處理後，再放流至大排，於淡水河低潮時排入河中；雨天時橡皮壩倒伏，大排容納洪水，並於出口處設有溪美抽水站，洪水來時即時抽水避免市區積淹水情形，溪美大排已蛻變成為兼具防洪、親水功能的遊憩空間。

水利局表示，近年整治有成，溪水乾淨清澈，清潔人員、土木及機電等專業人員堅持崗位維持大排功能的正常運作，營造美好的市容及舒適的親水遊憩環境，溪美大排旁的集賢環保公園是成功水域，落實水文化理念，再造幸福溪美河廊。

(中時 )