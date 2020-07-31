綠島一隻保育類椰子蟹身上被發現放了一顆拳頭大石頭，民眾發現時已死亡，過去島上椰子蟹都是被機車輾斃，這次卻是被石頭壓死，也讓民眾難過地問「為什麼要讓牠背石頭」。

綠島居民郭文信今天在臉書「就是愛綠島」粉專貼出照片指出，有一隻死亡的椰子蟹，旁邊則是和椰子蟹一樣大的石頭。

郭文信說，發現椰子蟹時，旁邊的石頭正壓在牠身上，他雖趕緊拿下石頭搶救，但椰子蟹已經死亡。「這隻椰子蟹不是被汽機車壓死的，而是被遊客玩死的」。

對此，網友留言「是不是要來個全島大肉搜，機會教育一下騷擾保育類致死的罰則」、「想盡辦法要保護他們？到底為什麼要這樣對待他們？好玩嗎？」當地居民更建議調出監視器畫面，揪出兇手嚴辦。

林姓保育人士說，瀕臨絕種的一級保育類椰子蟹在綠島命途多舛，去年綠島椰子蟹至少發生10起路殺事件，而今年路殺也已有4起紀錄，如今又遭無知遊客玩死1隻，「為什麼要讓牠背石頭呢」。

他說，根據野生動物保護法第42條規定，騷擾、虐待保育類野生動物者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。（

(中時新聞網)