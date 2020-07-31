大陸安徽省附近的公車站，驚見１名１７歲妙齡女等車時，卻遭到１名７０歲大叔獻出自家乾扁老鳥視姦這名妙齡女，妙齡女當下機靈跑走，並趕緊報警處理，警方調閱監視進行數日調查，順利將此名７０歲大叔逮捕歸案，大叔被帶到警局偵辦後，竟當場大哭求情：「不要告訴我老婆」。

大陸安徽省的一家警察局接獲線報，１名１７歲的妙齡女在等公車時，遭到１名約略７０歲大叔露鳥視姦，所幸妙齡女當下冷靜機靈，趕緊拔腿跑走，並到警察局報案處理。警方指出，這名大叔是看見妙齡女１人落單，趁機用布條裹覆住下體，待靠近妙齡女後，大叔立即拿開並露出乾扁老鳥視姦她，還不斷追著她跑，直到妙齡女跑開甩掉他以後，大叔才善罷甘休。

經由警方調閱監視器多日監視，終於找到該名變態大叔，並在不久在大叔家中，將他逮捕歸案帶回警察局偵辦，然而大叔在被強行帶回時，大叔竟然哭喊著說：「不要告訴我老婆」。

(中時新聞網)