美國四大科技股當地時間30日於收盤後公布的季報優於預期，納指期貨31日早升高，大陸上月製造業PMI勝預期，不過美元指數再度下挫，港股連續第二日呈先高後低。

恒指31日開盤漲36點，甫開盤曾飆228點，見24,938點全日高，受制10日線（約24,933點）回落，最多跌175點，見24,534點全日低，跌破50日線（約24,678點）後回穩。恒指中午升53點。午後開盤又走跌，收盤競價時段出現賣壓，恒指收盤跌115點或0.47％，報24,595點。

整個7月份，恒指僅升168點。

國企指數收報10,039點，跌57點或0.57％。恒生科技指數續跑贏，高見7,285點，創推出後新高，收報7,155點，升54點或0.77％，推出首周累升4.3％。

大盤全日成交1,191.54億港元。

指標股表現部分，騰訊先漲後跌，收市跌0.2％報534港元，成交居首有84.59億港元。成交第二位是中芯，收盤急升5.9％報29.85港元。手機設備股跑贏，瑞聲升3.6％，為表現最好藍籌。中海油跌2.8％，為表現最差藍籌股。

(工商 )