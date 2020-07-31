由農委會指導，農業金庫主辦的第14屆農金獎已完成獎項複審作業，在304家報名參賽的農漁會中，計有75家農漁會入圍營運卓越獎等10個獎項。

一、營運卓越獎：依參賽農漁會之營運規模，分為5組。

甲組：大園區農會、中和地區農會、汐止區農會、板橋區農會、臺南地區農會、蘆洲區農會。

乙組：大雅區農會、五股區農會、虎尾鎮農會、新港鄉農會、羅東鎮農會、鶯歌區農會。

丙組：三星地區農會、安定區農會、竹東地區農會、東港區漁會、苑裡鎮農會、礁溪鄉農會。

丁組：芎林鄉農會、恆春鎮農會、後龍鎮農會、新埔鎮農會、頭城鎮農會、關山鎮農會。

戊組：北埔鄉農會、池上鄉農會、成功鎮農會、光豐地區農會、新港區漁會、新豐鄉農會。

二、資產品質績優獎：二崙鄉農會、五股區農會、中和地區農會、木柵區農會、花壇鄉農會、苑裡鎮農會。

三、經營管理及人才培育獎：冬山鄉農會、汐止區農會、芬園鄉農會、淡水區農會、新港鄉農會、蘆洲區農會。

四、專案農貸績效獎：大村鄉農會、大城鄉農會、中寮鄉農會、埤頭鄉農會、莿桐鄉農會、彰化區漁會。

五、重設信用部經營績效獎：林邊鄉農會、梓官區漁會、觀音區農會。

六、漁會金融服務獎：南縣區漁會、南龍區漁會、琉球區漁會、新港區漁會、蘇澳區漁會。

七、農業金融偏鄉服務獎：平溪區農會、竹田鄉農會、金門區漁會、新園鄉農會、臺東地區農會。

八、農業保險貢獻獎：太保市農會、西螺鎮農會、東河鄉農會、美濃區農會、麻豆區農會、霧峰區農會。

九、農業金庫策略合作獎：土城區農會、中埔鄉農會、永康區農會、民雄鄉農會、竹東地區農會、竹南鎮農會、板橋區農會、高雄地區農會、淡水區農會、新莊區農會、龜山區農會。

十、農業信用保證業務績效獎：芳苑鄉農會、東港區漁會、信義鄉農會、南市區漁會、南縣區漁會、南龍區漁會、鹿谷鄉農會、萬里區漁會、彰化區漁會、嘉義區漁會、澎湖區漁會。

農委會農業金融局指出，第14屆農金獎預定於9月中旬舉行頒獎典禮，除邀請所有入圍之農漁會參加頒獎典禮，也歡迎大家一同參與農業金融業年度盛事，鼓勵農漁會為提供農業金融服務及推動農業保險所盡的努力與貢獻。

(工商 )