興櫃從事天線模組研發的業者耀登（3138）31日正式向證交所申請上市，成為在歷經疫情風波後，下半年首家遞件上市公司。耀登瞄準5G毫米波陣列天線模組等關鍵技術，積極搶攻5G商機大餅。

主辦券商國票證券指出，耀登於7月下旬正式取得經濟部工業局科技事業之核准函，並於31日正式向證交所提出上市申請，耀登以自身關鍵技術在5G市場中成為一股新興勢力，後市成長態勢備受市場關注。

耀登創立於1990年，目前資本額為4.07億元，公司深耕天線市場多年，近年來積極耕耘5G毫米波開發，從天線與模組的技術開發到量產製造，到最新的量測設備、軟、硬體服務方案。2020年上半年累計營收達5.33億元，年增26.52％，且6月營收首度突破億元大關，達1.05億元，較去年同期成長21.07％，下半年隨5G建置的加速前行，成長態勢相對可期。

2020年為5G關鍵元年，產業研究機構Gartner估計，全球小型基地台市場規模可望由2019年的55億美元，成長至2021年約64億美元，年複合成長率約8％，因此正向看待國內業者布局相關供應鏈的發展潛力。

耀登多年來以專業經營團隊與堅強的研發實力，協助客戶進行各種無線應用產品開發，從專業的量測設備建置、無線通訊設備認證、天線技術開發到量產製造，提供全方位一站式的設計與開發服務，產品應用範疇涵蓋消費性電子、網通、物聯網、車聯網、智慧家庭、工業運用及生醫電子等各個領域。

(工商 )