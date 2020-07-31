新冠肺炎疫情解封後，國旅大暴發，「2020台中國際旅展」31日登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

消保官會同觀光旅遊局於現場查獲設籍宜蘭的一家業者住宿券，及苗栗南庄另一家業者販售泡湯餐券，均沒有記載履約保證。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情解封後，國旅大暴發，「2020台中國際旅展」31日登場，由於這是政府發放振興三倍券及疫情緩和，台中市首次舉辦旅展，消保官會同市府觀光旅遊局與衛生局成立「禮券健檢中心」，當場查獲設籍宜蘭與苗栗南庄兩處住宿券、泡湯券，沒有記載履約保證，要求業者改善，市府法制局長李善植提醒消費者，禮券是消費者先付款再提領服務的交易，要購買有履約保證的禮券才能確保自身權益。

台中市首場旅展，適逢振興券開始使用初期，參觀旅展人潮眾多，台中市消保官會同市府觀光旅遊局及衛生局持續於展場成立「禮券健檢中心」，教導消費者如何選購合法有保障的禮券。

消保官會同觀光旅遊局於現場查獲設籍宜蘭的一家業者住宿券，及苗栗南庄另一家業者販售泡湯餐券，均沒有記載履約保證。

市府為配合行政院「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」新規範將於2021年1月1日上路，特別製作宣導單張，於旅展期間提供參展廠商加強宣導，讓業者在新制度上路前能更了解規定內容，提供消費者更有保障的禮券。

市府除了禮券健檢中心的服務外，也結合消防局、都市發展局及環境保護局分別就消防設施、走道動線及室內空氣品質等事項予以查核，確保展場環境及活動空間的安全。

李善植呼籲消費者在搶便宜禮券也要注意禮券的安全，如有任何疑問，可以至展場參加臺中市政府所設的禮券健檢活動，可免費學到禮券安全小常識。

(中時 )