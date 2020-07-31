嘉義市長黃敏惠（左）主持新任國中小校長、連任國小校長及幼兒園長宣誓。（廖素慧攝）

109學年度嘉義市玉山、南興2所國中及世賢、僑平、蘭潭3所國小換新校長，垂楊、博愛國小校長及吳鳳、復國幼兒園園長連任，31日市長黃敏惠頒發聘書給9位校長、園長，期勉他們繼續為打造嘉義市教育品牌而努力付出。

新任校長有玉山國中校長鄭振銘、南興國中校長柯博議、僑平國小校長何憲昌、世賢國小校長翁崇文、蘭潭國小校長邱榮輝，垂楊國小校長周孟志、博愛國小校長張英裕與吳鳳幼兒園園長呂秀櫻、復國幼兒園園長陳玉如連任。

今天在市府舉辦國中小卸、新任校長交接典禮，黃敏惠市長主持，並頒發聘書，主計處長阮鼎元監交，完成宣誓與印信交接儀式，同時，致贈雷雕檜木紀念品給玉山國中退休校長陳建州、南興國中退休校長張瑛儒、蘭潭國小退休校長吳青香。

黃敏惠表示，教育力是嘉義市最重要的品牌之一，嘉義市的未來從教育的根開始扎起，10多年前開始市府在教育編列最多預算，投資孩子的成長，更率全國之先，已斥資2億672萬陸續為全市國中小安裝冷氣及新風換氣系統，打造最好的教育環境，讓孩子在嘉讀書是幸福的。

(中時 )