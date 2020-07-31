聯發科(2454)今(31)日舉辦法人說明會，對於今年全球5G智慧型手機，蔡力行維持先前1.7億至2億台的看法，且預估有機會接近上緣，2021年更可望有逾翻倍成長，他也表示，下半年將會看到搭載聯發科5G晶片的手機開始出貨至大陸以外的地區。

蔡力行表示，聯發科第二季行動運算平台(包含智慧型手機與平板電腦)營收佔比43%~48%，行動運算平台第二季需求強勁，受惠於數款5G智慧型手機上市，以及遠端學習帶動的平板電腦及Chromebook需求，預期這些成長動能將會延續至第三季。

蔡力行表示，對今年全球5G智慧型手機出貨量預估，維持1.7億至2億台的看法，並可能會接近上緣，2021年則有機會成長一倍多(more than double)，聯發科在全球5G市場佔有很好的位置，僅用了短短三個季度就達成5G全產品線覆蓋，目前大陸主要手機品牌皆已有採用聯發科5G SoC的手機上市，並有多款預計今年下半年推出的手機正在開發中，自第三季起，搭載聯發科5G晶片的手機更將開始出貨至大陸以外的地區，另外，在4G市場上，近期持續看到需求穩健。

(時報資訊)