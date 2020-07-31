晟德(4123)轉投資公司澳優乳業(HKG：1717)今日發佈2020年上半年盈利預告，預計前6月營收達人民幣37.8~38.7億元，年成長20.1~23%；歸屬母公司稅後淨利達人民幣4~4.2億元，年成長53.6%至61.3%。若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生虧損，本業稅後淨利為人民幣5.66億至5.86億元，年成長達30.1~34.7%。

澳優乳業於近日正式推出益生菌新品「愛益森」，進軍千億人民幣益生菌市場。該產品為錦旗生物集團(原豐華生技)所研發、生產，2019年澳優乳業透過對晟德旗下益生菌廠豐華生技進行策略投資，完成集團於營養品業務發展的一塊重要拼圖，強強結合，憑藉雙方各自於生產鏈及分銷網絡的優勢，搶攻中國快速成長的益生菌市場大餅。

澳優乳業此次推出的「愛益森」將由澳優乳業旗艦羊奶粉品牌佳貝艾特的團隊掌舵，佳貝艾特已連續6年穩居中國進口嬰幼兒配方羊奶粉榜首，透過其完善而精準的銷售服務網絡，可望將「愛益森」打造為澳優乳業下一個明星產品。

(時報資訊)