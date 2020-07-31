中職樂天桃猿下半比賽最「悄悄」的變陣是一、三壘的跑壘指導教練換人了！原本一、三壘跑壘指導教練蔡昱詳、林振賢拆夥了，暫時看不到中職最資深、已有10多年搭檔跑壘指導教練的「另類組合」。

下半季的樂天桃猿比賽，很多球迷突然看到一壘的跑指導教練改從蔡昱詳改成劉家豪，原本的一壘跑壘指導教練蔡昱詳改站三壘，原先的三壘跑壘指導教練林振賢站回休息室。

這是樂天桃猿下半季比賽的「重要改變」，把合作10多年、目前在中職罕見的指導教練組合給拆了，主要目的還是為了下半爭取佳績，因為林振賢回到球員休息室，可以隨時與總教練討論作戰對策。

而長久站在一壘的蔡昱詳改在三壘承擔球隊攻擊大任，不會讓猿隊比賽的戰術、戰略出現差錯，因為三壘跑壘指導教練是「屎」缺，工作繁重、難度相當高，需要有經驗的教練才能勝任。

一般能夠做好三壘跑壘指導教練的工作不容易，必須強記很多球員、球隊的資料、又要配合臨場變化，不能出現任何閃失，而且做得好是應該、做不好容易變成眾失之的。

樂天曾是近3年上半季冠軍得主，今年失掉了上半季冠軍，必須在下半季努力爭取總冠軍戰的入場券，球隊陣容的改變都是為了提振戰績。

(中時 )