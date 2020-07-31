台中市前議長張宏年與議員兒子張彥彤議員1家4人，疑服用中藥血中鉛超標事件，台中市衛生局經約談該診所中醫師後，31日依違反《醫療法》函送地檢署協助偵辦；該中醫診今日仍正常營業並聲明，調查結果尚未公布，不宜對外評論此事，強調診所用藥皆採GMP合格藥廠藥品。

據了解，該中醫診所在中部地區相當知名，院內醫師群，以治療腫瘤專門經驗及慢性病名氣響亮，另有珍貴中藥材配方常是高級人士靠來調養身體，所費不貲。

因張家有服用中藥養生習慣，且使用逾5年；台中市衛生局表示，張彥彤全家人使用的中藥包及藥材全進行化驗，其中健保給付的藥材化驗結果都合格，中藥藥包與人體血中鉛超標案，為求調查完整及周全，所以30日下午前往該診所進行稽查，並將該診所負責人函送。

該中醫診所服務人員表示，患者皆使用健保用藥，沒有自費藥粉部分，除非是水藥才必須自費，今日報名、明日安排看診；進一步詢問因30日有衛生局前往稽查一事，診所人員表示不清楚、不方便發表意見。

(中時 )